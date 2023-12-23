Байден подписал рекордный оборонный бюджет США: что там есть для Украины

Документ предусматривает 800 миллионов долларов для Украины на 2024 год

Президент США Джозеф Байден 22 декабря подписал законопроект о рекордном оборонном бюджете на 2024 финансовый год. Размер бюджета составляет 886 млрд долларов, из которых несколько достанется и Украине.

Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном Белым домом. Законопроект о бюджете состоит из почти 3100 страниц, на которых подробно расписаны ежегодные военные расходы США.

Так, упор в законопроекте делается на укреплении позиции США в Индийско-Тихоокеанском регионе для сдерживания действий Китая. Также документ предусматривает самое большое за последние годы повышение количества военнослужащих США.

Украина получит по этому документу 800 млн долларов. Реализация помощи будет происходить через финансирование федерального правительства для оплаты промышленности за производство оружия и помощи, которая будет отправлена в Украину.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Европейская комиссия планирует использовать 15 млрд евро из замороженных активов России для предоставления финансовой помощи Украине.

США хотят использовать заблокированные российские активы для финансирования помощи Украине. Администрация Джо Байдена уже начала срочные переговоры с союзниками. В Белом доме позже подтвердили, что ведут такие переговоры.