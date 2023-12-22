Конфискация активов РФ: в США подтвердили, что ведут переговоры

Россия нанесла Украине огромный ущерб и убила очень много людей – поэтому должна отвечать за это

Соединенные Штаты действительно ведут активные переговоры по вопросу конфискации российских активов, замороженных в рамках санкций за вторжение РФ в Украину. Эти активы могут быть вовлечены в восстановление Украины.

Об этом сказал координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге 21 декабря. По его словам, пока рано говорить о конкретных предложениях.

"Я не буду говорить о конкретных предложениях, но скажу только в общем контексте. Мы говорили со многими нашими союзниками и партнерами о том, какой должна быть роль России после конфликта с точки зрения реструктуризации, восстановления Украины в долгосрочной перспективе", – отметил он.

Впрочем, добавил Кирби, сейчас рано делать какие-либо выводы по этому вопросу. Однако понятно, что Россия нанесла Украине огромный ущерб и убила очень много украинских граждан, поэтому она должна ответить за эти преступления.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Европейская комиссия планирует использовать 15 млрд евро из замороженных активов России для предоставления финансовой помощи Украине.

США хотят использовать заблокированные российские активы для финансирования помощи Украине. Администрация Джо Байдена уже начала срочные переговоры с союзниками.