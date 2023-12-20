Такое случается впервые: Германия собирается конфисковать активов РФ на сотни миллионов евро

Средства были арестованы по подозрению в попытке обойти санкции

Германия пошла на беспрецедентный шаг относительно замороженных российских активов и намерена провести конфискацию первой ее части.

Как информирует Politico, федеральная прокуратура Германии подала иск о конфискации 720 миллионов евро замороженных российских средств, которые планируют вернуть в государственный бюджет.

Эти средства принадлежали Национальному расчетному депозитарию, который является подразделением Московской биржи.

"Мы не допустим, чтобы российские средства, использованные для финансирования незаконной агрессивной войны против Украины, оставались нетронутыми на счетах в Германии", — написал в своем X министр юстиции Марко Бушманн.

По его словам, этот шаг является актом защиты либеральной демократии и противостоянием насилию с помощью закона.

Средства были заморожены еще в июне 2022 года, когда компанию внесли в санкционный список из-за российского вторжения в Украину. Московская биржа попыталась после этого перевести их на счета другой своей дочки в Германии, но к тому моменту уже была неспособна распоряжаться средствами. Однако Федеральная прокуратура ФРГ расценила это как попытку обойти санкции и наложила на средства арест.

Окончательное решение о конфискации активов пока еще не принято, но если это будет сделано, то это станет первым таким решением для Германии, поскольку до этого там лишь замораживали российские средства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Европейская комиссия планирует использовать 15 млрд евро из замороженных активов России для предоставления финансовой помощи Украине.