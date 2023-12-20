Таке трапляється вперше: Німеччина має намір конфіскувати активів РФ на сотні мільйонів євро

Кошти було заарештовано за підозрою у спробі обійти санкції

Німеччина пішла на безпрецедентний крок щодо заморожених російських активів і має намір провести конфіскацію першої її частини.

Як інформує Politico, федеральна прокуратура Німеччини подала позов про конфіскацію 720 мільйонів євро заморожених російських коштів, які планують повернути до державного бюджету.

Ці кошти належали Національному розрахунковому депозитарію, який є підрозділом Московської біржі.

"Ми не допустимо, щоб російські кошти, використані для фінансування незаконної агресивної війни проти України, залишалися недоторканими на рахунках у Німеччині", — написав у своєму X міністр юстиції Марко Бушманн.

За його словами, цей крок є актом захисту ліберальної демократії та протистоянням насильству за допомогою закону.

Кошти були заморожені ще у червні 2022 року, коли компанію внесли до списку санкцій через російське вторгнення в Україну. Московська біржа спробувала після цього перевести їх на рахунки іншої своєї доньки в Німеччині, але на той момент вже була нездатна розпоряджатися коштами. Проте Федеральна прокуратура ФРН розцінила це як спробу обійти санкції та наклала коштом арешт.

Остаточне рішення про конфіскацію активів поки що не ухвалено, але якщо це буде зроблено, то це стане першим таким рішенням для Німеччини, оскільки до цього там лише заморожували російські кошти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Європейська комісія планує використати 15 млрд євро із заморожених активів Росії для надання фінансової допомоги Україні.