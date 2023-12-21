У Байдена начали срочные переговоры с союзниками по поводу Украины - NYT

Решения по средствам должны разработать ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину

США хотят использовать заблокированные российские активы для финансирования помощи Украине. Администрация Джо Байдена уже начала срочные переговоры с союзниками.

Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников. Речь идет о 300 миллиардов долларов.

В частности, США "оказывают давление" на Британию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию, чтобы они к 24 февраля 2024 года разработали стратегию, по которой можно было бы задействовать замороженные российские активы. Пока что нет единого мнения, как именно будут использовать деньги — передадут напрямую Киеву или найдут другой способ.

Отмечается, что еще недавно в Минфине США утверждали, что без одобрения Конгресса изъятие средств не будет считаться законным. Но администрация Байдена, в координации с "Большой семеркой" решила по-новому взглянуть на ситуацию: хватит для этого решения только своих полномочий, или обязательно нужно обращаться к Конгрессу с просьбой использовать эти средства.

"Поддержка такого законодательства растет в Конгрессе, что вселяет в администрацию Байдена оптимизм в отношении того, что ей могут быть предоставлены необходимые полномочия. По словам чиновников, переговоры между министрами финансов, руководителями центральных банков, дипломатами и юристами в последние недели активизировались", — сказано в статье.

Кроме того США и союзник обсуждают, какие ограничения могут быть связаны с активами. Например, могут ли деньги использоваться только на реконструкцию и бюджетные цели для поддержки экономики Украины, или же они могут быть потрачены непосредственно на военные усилия.

Напомним, что у США заканчиваются финансы для оказания помощи Украине в войне против РФ. До конца текущего года может быть выделен лишь один пакет военной помощи. Конгресс так и не смог одобрить выделение 61 млрд долларов, о которых ранее попросил Джо Байден. Конгрессмены считают, что сперва США должны решить внутренние проблемы с безопасностью границ.

Также Телеграф сообщал о том, когда Сенат США проголосует за помощь Украине. К сожалению, в 2023 году этого не произойдет.