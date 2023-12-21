У Байдена розпочали термінові переговори із союзниками з приводу України — NYT

Рішення щодо коштів мають розробити до другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну

США хочуть використати заблоковані російські активи для фінансування допомоги Україні. Адміністрація Джо Байдена вже розпочала термінові переговори із союзниками.

Про це повідомляє газета New York Times із посиланням на джерела серед американських та європейських чиновників. Йдеться про 300 мільярдів доларів.

Зокрема, США "чинять тиск" на Британію, Францію, Німеччину, Італію, Канаду та Японію, щоб вони до 24 лютого 2024 року розробили стратегію, за якою можна було б залучити заморожені російські активи. Поки що немає єдиної думки, як саме використовуватимуть гроші — передадуть безпосередньо Києву чи знайдуть інший спосіб.

Зазначається, що ще недавно у Мінфіні США стверджували, що без схвалення Конгресу вилучення коштів не вважатиметься законним. Але адміністрація Байдена, у координації з "Великою сімкою" вирішила по-новому поглянути на ситуацію: чи вистачить для цього рішення лише своїх повноважень, або обов'язково потрібно звертатися до Конгресу з проханням використати ці кошти.

"Підтримка такого законодавства зростає в Конгресі, що вселяє в адміністрацію Байдена оптимізм щодо того, що їй можуть бути надані необхідні повноваження. За словами чиновників, переговори між міністрами фінансів, керівниками центральних банків, дипломатами та юристами останніми тижнями активізувалися", — сказано у статті.

Крім того, США і союзник обговорюють, які обмеження можуть бути пов'язані з активами. Наприклад, чи можуть гроші використовуватися тільки на реконструкцію та бюджетні цілі для підтримки економіки України, чи можуть бути витрачені безпосередньо на військові зусилля.

Нагадаємо, що США закінчуються фінанси для надання допомоги Україні у війні проти РФ. До кінця поточного року може бути виділено лише один пакет військової допомоги. Конгрес так і не зміг схвалити виділення 61 млрд доларів, про які раніше попросив Джо Байден. Конгресмени вважають, що спочатку США мають розв'язати внутрішні проблеми з безпекою кордонів.

Також "Телеграф" повідомляв про те, коли Сенат США проголосує за допомогу Україні. На жаль, у 2023 році цього не станеться.