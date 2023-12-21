Є також план "Б". Коли Конгрес США зможе виділити гроші Україні

Допомога Україні може бути прийнята Конгресом у середині січня

Конгрес США зможе схвалити пакет допомоги України у середині січня. Якщо законопроект прийнятий не буде, існує і план "Б".

Про це заявив конгресмен-демократ Майк Квіглі. Подробиці повідомляє " Голос Америки ".

"Я — оптиміст. Я вірю, що ми це зробимо в січні. Якщо хтось скаже, ми не підемо на перерву, поки не закриємо це питання, це мене теж влаштовує. Але я думаю, що реалістично, ми говоримо десь про середину січня", – сказав він.

За словами Майка Квіглі, коли Конгрес повернеться до роботи у січні, буде узгоджено пакет допомоги, якого вистачить на весь рік. При цьому конгресмен зазначив, що якщо пакет не ухвалять, є і запасний план.

"Якщо до цього дійде, тобто деякі процедурні методи. Зокрема спробувати "звільнити" законопроекти, які мають асигнування для України. Ми досліджуємо це. Петиція про "звільнення законопроекту" змушує винести його на голосування, звільнивши від розгляду комітетів. Також, є "законопроекти про чисте фінансування", які фінансують Україну. Я б наполягав на цьому як на процедурній альтернативі", — пояснив він.

Нагадаємо, що в останні пару місяців у Конгресі США відбувається політичне протистояння між республіканцями та демократами навколо пакету фінансової допомоги на оборонні потреби України.

Наприкінці жовтня президент США Джо Байден запропонував Конгресу прийняти пакет у розмірі 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню. Із цієї суми на закупівлю зброї Україні планувалося понад 61 млрд дол.

Але на початку грудня Сенат заблокував початок дебатів щодо законопроекту американського лідера. Для їхнього старту республіканці вимагають внести до документа жорсткий комплекс заходів щодо захисту південного кордону США з Мексикою.

Раніше "Телеграф" повідомив, що США має "план" розвитку України без вкладень.