Есть также и план "Б". Когда Конгресс США сможет выделить деньги Украине

Помощь Украине может быть принята Конгрессом в середине января

Конгресс США сможет одобрить пакет помощи Украины в середине января. В случае, если законопроект принят не будет, существует и план "Б".

Об этом заявил конгрессмен-демократ Майк Квигли. Подробности сообщает "Голос Америки".

"Я — оптимист. Я верю, что мы это сделаем в январе. Если кто-то скажет, мы не пойдем на перерыв, пока не закроем этот вопрос, это меня тоже устраивает. Но я думаю, что реалистично, мы говорим где-нибудь о середине января" , – сказал он.

По словам Майка Квигли, когда Конгресс вернется к работе в январе, будет согласован пакет помощи, которого хватит на весь год. При этом, конгрессмен отметил, что если пакет не примут, есть и запасной план.

"Если до этого дойдет, то есть некоторые процедурные методы. В частности, попытаться "освободить" законопроекты, которые имеют ассигнования для Украины. Мы исследуем это. Петиция об "освобождении законопроекта" заставляет вынести его на голосование, освободив от рассмотрения комитетов. Также, есть "законопроекты о чистом финансировании", которые финансируют Украину. Я бы настаивал на этом как на процедурной альтернативе", — пояснил он.

Напомним, что в последние пару месяцев в Конгрессе США проходит политическое противостояние между республиканцами и демократами вокруг пакета финансовой помощи на оборонные нужды Украины.

В конце октября президент США Джо Байден предложил Конгрессу принять пакет в размере 106 млрд долларов в помощь Израилю, Украине и Тайваню. Из этой суммы на закупку оружия Украине планировалось свыше 61 млрд долл.

Но в начале декабря Сенат заблокировал начало дебатов по законопроекту американского лидера. Для их старта республиканцы требуют внести в документ ужесточенный комплекс мер по защите южной границы США с Мексикой.

Ранее "Телеграф" сообщил, что у США есть "план" развития Украины без вложений.