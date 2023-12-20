Стало известно, когда в Сенате США проголосуют за помощь Украине

Прогресс есть, но...

За пакет помощи Украине и усиление безопасности границ в Сенате США не будут голосовать до следующего года. Однако эти вопросы будут и дальше обсуждаться, ведь представители обеих партий продолжат работу.

Такое заявление сделали лидеры обеих партий в Сенате. Об этом сообщает Reuters.

"Наши переговорщики будут работать очень усердно во время декабрьских и январских каникул, и наша цель – сделать что-то, как только мы вернемся", – заявил журналистам лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

Второй республиканец в Сенате Джон Тьюн сказал, что соглашение не будет достигнуто к январю 2024 года. Он подчеркнул, что "демократы упустили время до того момента, когда возможна договоренность" относительно соглашения о безопасности границ до Рождества.

Однако, как заявили Шумер и лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, участники переговоров "достигают обнадеживающего прогресса", но "остаются сложные вопросы".

По их словам, в Сенате будут искать способ решить вопросы границы, а также помощь Украине, Израилю и Тайваню.

"Сенат не оставит эти вызовы национальной безопасности без ответа. Пока переговорщики решают оставшиеся вопросы, мы надеемся, что их усилия позволят Сенату принять быстрые меры по дополнительному документу по национальной безопасности в начале нового года", — сказали сенаторы.

Ранее "Телеграф" писал, что конгрессу необходимо скорее определиться с помощью и финансированием Украины, поскольку впереди будет тяжелая зима и сделать это нужно до конца года. Другого плана помощи стране у администрации Байдена нет.