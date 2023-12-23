Байден підписав рекордний оборонний бюджет США: що там є для України

Документ передбачає 800 мільйонів доларів для України на 2024 рік

Президент США Джозеф Байден 22 грудня підписав законопроєкт про рекордний оборонний бюджет на 2024 фінансовий рік. Розмір бюджету складає 886 млрд доларів, з яких дещо перепаде й Україні.

Про це йдеться в офіційній заяві, опублікованій Білим домом. Законопроєкт про бюджет складається майже зі 3100 сторінок, на яких детально розписані щорічні військові витрати США.

Так, акцент в законопроєкті робиться на зміцненні позиції США в Індійсько-Тихоокеанському регіоні для стримування дій Китаю. Також документ передбачає найбільше за останні роки підвищення кількості військовослужбовців США.

Україна отримає за цим документом 800 млн доларів. Реалізація допомоги відбуватиметься через фінансування федерального уряду для оплати промисловості за виробництво зброї та безпекової допомоги, яку буде відправлено в Україну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Європейська комісія планує використати 15 млрд євро із заморожених активів Росії для надання фінансової допомоги Україні.

США хочуть використати заблоковані російські активи для фінансування допомоги Україні. Адміністрація Джо Байдена вже розпочала термінові переговори із союзниками. В Білому домі пізніше підтвердили, що ведуть такі переговори.