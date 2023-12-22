Япония одобрила экспорт ракет для США: как это может повлиять на войну в Украине

Япония внесла изменения в правила оборонного экспорта

Власти Японии официально утвердили изменения в правилах оборонного экспорта, которые позволят экспортировать несколько десятков ракет в ЗРК Patriot в Соединенные Штаты Америки. Это даст возможность Вашингтону больше помогать Украине средствами противовоздушной обороны.

Об этом сообщил американское издание WSJ. В Токио заявили о грядущей передаче США ракеты Patriot с целью укрепить мировые запасы, поскольку сейчас ряд стран помогают Украине, которая защищает себя от новой волны российских ракетных атак.

Стоит отметить, что Япония производит ракеты для Patriot, главной системы ПВО США, по лицензии Raytheon.

Точной даты отправки ракет пока нет. Но словам американского чиновника, Токио намерен передать десятки ракет-перехватчиков, которые используются для сбивания баллистических ракет и других воздушных угроз, из собственных запасов, начиная с первого квартала 2024 года.

Ранее "Телеграф" писал, что Япония, обеспокоенная тем, что вторжение РФ может подтолкнуть Китай к аналогичным действиям в отношении Тайваня. Она стала первой страной Восточной Азии, присоединившейся к западным санкциям против Москвы.