"Намагаємося робити можливе і неможливе": міністр оборони розповів про забезпечення ЗСУ у 2024 році

На ситуацію також впливають інші воєнні конфлікти у світі

У Міністерстві оборони України будуть намагатись зробити все можливе для того, щоб забезпечити армію необхідним озброєнням та боєприпасами. Проте на ситуацію також суттєво впливають збройні конфлікти в інших країнах.

Ці війни також забирають ресурси західних виробництв. Про це міністр оборони України Рустем Умєров розповів в інтерв’ю "Суспільне Новини".

Дрони Titan Falcon на озброєнні у української армії

"Ми намагаємося робити можливе і неможливе, щоб все отримати. За останні роки ми отримали достатньо озброєння й військової техніки, щоб дати відсіч і звільнити майже 50% території, яка була захоплена після 24 лютого, відкрити зерновий коридор. Це дає сигнали партнерам, що ми спроможні відвойовувати і амуніція або техніка повинна далі працювати на просування наших сил", ― сказав Умєров.

Україні доводиться конкурувати за боєприпаси

За словами міністра, наразі Україні доводиться конкурувати з іншими країнами за купівлю боєприпасів. Зменшити ризики щодо постачання озброєння та боєприпасів допоможуть програми по оборонно-промисловому комплексу, які вже були запущені.

"Ми починаємо конкурувати за те, щоб купити боєприпаси. Для цього ми розробили стратегію оборонного виробництва в нашій країні і запустили програми по оборонно-промисловому комплексу, щоб зменшити ризик щодо постачання боєприпасів, ракет та іншої номенклатури. Розуміючи це, розробили план, подивилися на внутрішні спроможності, на те, де ми ще можемо купити, і спілкуємося з партнерами. Але все повинно рахуватися не від нашої спроможності, а від того, що буде робити ворог", ― сказав Умєров.

Нагадаємо, генеральний директор компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас раніше заявив, що вітчизняний оборонно-промисловий комплекс наразі перебуває на етапі "розгону". Він пообіцяв кратне зростання виробництва зброї в Україні, але також звернув увагу на проблеми. В першу чергу це нестача кваліфікованих кадрів. Бельбас вважає, що ситуацію суттєво покращила б демобілізація інженерів. Повернення спеціалістів до роботи значно вплине на галузь.

Стосовно демобілізації, то це зараз одна з найбільш обговорюваних тем. Раніше Умєров заявив, що це в першу чергу питання справедливості для всіх. Він розповів про певні пропозиції, які вже були подані до Верховної Ради, бо є необхідність прийняти "величезний кластер рішень".

Бельбас також розповів, чому буде складно суттєво наростити виробництво боєприпасів. Для цього немає достатньої кількості пороху. В Україні немає заводу, який би його виробляв, і будувати його під час війни дуже ризиково.

Раніше "Телеграф" писав, що президент США Джо Байден підписав рекордний оборонний бюджет. За цим документом Україна отримає кругленьку суму.