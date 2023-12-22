Японія схвалила експорт ракет для США: як це може вплинути на війну в Україні

Японія внесла зміни до правил оборонного експорту

Влада Японії офіційно затвердила зміни в правилах оборонного експорту, які дозволять експортувати кілька десятків ракет у ЗРК Patriot до Сполучених Штатів Америки. Це надать змогу Вашингтону більше допомагати Україні засобами протиповітряної оборони.

Про це повідомило американське видання WSJ. У Токіо заявили про майбутню передачу США ракети Patriot з метою зміцнення світових запасів, оскільки зараз низка країн допомагають Україні, яка захищає себе від нової хвилі російських ракетних атак.

Варто зазначити, що Японія виготовляє ракети для Patriot, головної системи ППО США, за ліцензією Raytheon.

Точної дати відправлення ракет наразі немає. Але словами американського чиновника, Токіо має намір передати десятки ракет-перехоплювачів, які використовуються для збивання балістичних ракет та інших повітряних загроз із власних запасів, починаючи з першого кварталу 2024 року.

Раніше "Телеграф" писав, що Японія, стурбована тим, що вторгнення РФ може підштовхнути Китай до аналогічних дій щодо Тайваню. Вона стала першою країною Східної Азії, яка приєдналася до західних санкцій проти Москви.