Україна отримає ще одну систему Patriot: хто пообіцяв допомогти

Ситуація взимку може бути складною

Берлін продовжує підтримувати Україну у війні, яку розпочала росія, та постачає військову допомогу, надання якої було анонсовано раніше. Взимку на території нашої держави буде розгорнуто додаткову систему протиповітряної оборони Patriot від Німеччини.

Про це заявив німецький посол в Україні Мартін Єґер в інтерв’ю "Укрінформу". Бундестаг обіцяв протягом 2023 та 2024 року загалом надати шість систем ППО IRIS-T.

На питання журналістів, чи не зміниться загальна кількість систем протиповітряної оборони, дипломат зазначив, що наразі на місцях в Україні перебувають вже 4 доставлені з Німеччини та ще планується постачання додаткових.

Посол Німеччини в Україні Мартіг Єґер

"Ситуація взимку зараз може стати дуже складною. Українська сторона зробила все можливе, щоб підготуватися до цієї ситуації, і ми допомогли з підготовкою.

Я вже говорив про нашу підтримку протиповітряної оборони. На додачу до згаданих систем IRIS-T взимку тут буде розгорнута ще одна система Patriot з Німеччини", – сказав німецький посол в Україні Мартін Єґер.

Раніше "Телеграф" писав, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який 21 листопада прибув із неоголошеним візитом до Києва, анонсував новий пакет допомоги для України. Його розмір перевищує мільярд євро.