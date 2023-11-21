Бронеавтомобіль "Новатор" регулярно рятує життя бійців на фронті – гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас

Український бронеавтомобіль "Новатор", який використовують Збройні сили, має надійну броню, і не раз рятував життя наших бійців на полі бою. Про це заявив генеральний директор компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас в інтерв’ю "Військовому кур’єру".

Корпус автомобіля має круговий захист від прострілу автоматом Калашнікова калібру 5,45 та снайперською гвинтівкою калібру 7,62. Бронекапсула "Новатора" здатна витримувати підрив вибухівки в еквіваленті до 6 кг тротилу.

"Новатори" пережили декілька підривів на фронті. На щастя, машини витримали, і наші військовослужбовці не постраждали", – наголосив гендиректор "Української бронетехніки".

Говорячи про переваги "Новатора" перед зарубіжними конкурентами на зразок JLTV або SandCat, Владислав Бельбас наголосив на надійності двигуна та базового шасі (Ford F-550) і високій потужності машини. "Ми заявляємо максимальну швидкість 140 км/год, що для бронеавтомобіля дуже багато. На практиці ми на ньому їздили і 160 км/год", — уточнив він.

Крім того, Владислав Бельбас зазначив, що висока потужність двигуна і крутний момент дозволяють бронеавтомобілю динамічно набирати швидкість, що дуже важливо на полі бою. Він додав, що головне завдання розробників – зробити машину одночасно і захищеною, і швидкою.

У модифікованому "Новаторі" 10 місць – одне водійське і 9 пасажирських. Зручні сидіння мають п’ятиточкові ремені безпеки. В салоні та під капотом стоїть потужна система пожежогасіння, яка спрацьовує за мілісекунди. У порівнянні з попередньою моделлю додано пневмоподушку, яка гасить усі вібрації, а задній міст посилено ресорами. Також вдосконалено підвіску і систему гальмування.

Модифікований "Новатор" витримує 15 тонн навантаження, а його шини навіть після пошкодження можуть проїхати ще 50 км.

Нагадаємо, "Українська бронетехніка" – один із найбільших приватних виробників військової техніки та зброї в Україні. "Українська бронетехніка" виготовляє бронеавтомобілі "Варта" та "Новатор", міномети різних калібрів та зенітні установки. Також компанія бере участь у спільному виробництві української самохідної гаубиці "Богдана".