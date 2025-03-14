Лежала і слухала дитячі крики: Катерина Кухар у молодості пережила особисту трагедію

Балерина впала в глибоку депресію, проте знайшла сили жити далі

Катерина Кухар – українська прима-балерина, народна артистка України та керівниця Київського державного хореографічного училища. Нещодавно в мережі з’явилися чутки про розлучення артистки з чоловіком Олександром Стояновим, з яким вона виховувала двох дітей — спільну дочку Настю та сина від першого шлюбу Тимура. Однак мало хто знає, що Катя мала ще одну дитину, яку вона втратила.

"Телеграф" розповість про особисту трагедію Катерини Кухар, яка в молодості втратила дитину і тяжко переживала цю втрату.

Катерина Кухар та її особиста трагедія

Успішна балерина та керівниця хореографічного училища Катерина Кухар має двох прекрасних дітей. Однак у її житті є темна сторінка, яку вона відкрила громадськості, щоби підтримати інших жінок.

В молодості у першому шлюбі Катерина завагітніла дівчинкою. І спочатку все було добре, вона виносила дитину аж до восьмого місяця. Однак потім щось пішло не так. Балерина народила дівчинку, але вона не вижила – не розкрилися легені. Смерть дитини сильно вплинула стан артистки.

Як згадувала Кухар, після реанімації її перевели до палати, а в сусідній були розміщені діти-відмовники і вони весь час плакали та кричали.

"І, звичайно, коли жінка після такої трагедії, після втрати дитини, лежить і чує дитячі крики, ось це найскладніше випробування", — розповідала балерина через роки, згадуючи той тяжкий період.

Після втрати дитини, як зізнавалася Катя, вона втратила сенс у житті та півроку взагалі не виходила з дому, нікого не хотіла бачити і ні з ким говорити. Вона переживала важку депресію та розпач. І навіть зараз, через багато років, згадуючи про цей період у своєму житті в інтерв’ю, балерина плаче та переживає.

Вибратися з цього стану та повернутися до нормального життя Кухар допомогла її наставниця та робота. Кухар з часом повернулася до балету, репетицій та роботи в театрі.

Через чотири роки після трагедії вона завагітніла знову і всю вагітність жила в страху за дитину. Однак, на щастя, все було гаразд — вона народила здорового хлопчика Тимура, якому вже 15 років. А потім уже в другому шлюбі у балерини та її чоловіка Олександра стоянова народилася донька Настя.

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