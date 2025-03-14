Лежала и слушала детские крики: Екатерина Кухар в молодости пережила личную трагедию

Балерина впала в глубокую депрессию, однако нашла в себе силы жить дальше

Екатерина Кухар — украинская прима-балерина, народная артистка Украины и руководитель Киевского государственного хореографического училища. Недавно в сети появились слухи о разводе артистки с мужем Александром Стояновым, с которым она воспитывала двоих детей — общую дочь Настю и сына от первого брака Тимура. Однако мало кто знает, что у Кати был еще один ребенок, которого она потеряла.

"Телеграф" расскажет о личной трагедии Екатерины Кухар, которая в молодости потеряла ребенка и тяжело переживала эту утрату.

Екатерина Кухар и ее личная трагедия

Успешная балерина и руководительница хореографического училища Екатерина Кухар имеет двух прекрасных детей. Однако в ее жизни есть темная страница, которую она открыла общественности, чтобы поддержать других женщин.

В молодости в первом браке Екатерина забеременела девочкой. И поначалу все было хорошо, она выносила ребенка аж до восьмого месяца. Однако потом что-то пошло не так. Балерина родила девочку, но она не выжила — не раскрылись легкие. Смерть ребенка сильно повлияла на состояние артистки.

Как вспоминала Кухар, после реанимации ее перевели в палату, а в соседней были размещены дети-отказники и они все время плакали и кричали.

"И, конечно, когда женщина после такой трагедии, после потери ребенка, лежит и слышит детские крики, вот это самое сложное испытание", — рассказывала балерина спустя годы, вспоминая тот тяжелый период.

После потери ребенка, как признавалась Катя, она потеряла смысл в жизни и полгода вообще не выходила из дома, никого не хотела видеть и ни с кем говорить. Она переживала тяжелую депрессию и отчаяние. И даже сейчас, спустя много лет, вспоминая об этом периоде в своей жизни в интервью, она плачет и переживает.

Выбраться из этого состояния и вернуться к нормальной жизни Кухар помогла ее наставница и работа. Кухар со временем вернулась к балету, репетициям и работе в театре.

Спустя четыре года после трагедии она забеременела снова и всю беременность жила в страхе за ребенка. Однако, к счастью, все было хорошо — она родила здорового мальчика Тимура, которому уже 15 лет. А потом, уже во втором браке у балерины и ее мужа Александра стоянова родилась дочка Настя.

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