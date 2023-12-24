Є рішення: Умєров зробив важливу заяву про демобілізацію військових

В Україні продовжується активна робота над питанням демобілізації. Це буде величезний кластер рішень, які накопичувалися останні два роки.

Таку заяву зробив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв’ю "Суспільному". Він зазначив, що українським військовим також хочуть чітку відповідь, коли вони матимуть можливість відпочити й над цим йде робота, як юридично і законодавчо, так і технічно.

"Слово "демобілізація" ми можемо використовувати тільки після того, як закінчиться війна. Оскільки ворог продовжує бойові дії, ми знайшли рішення, які дадуть можливість людині, яка вже два роки перебуває в периметрі, зрозуміти, які правила будуть для того, щоб вона перепочила або була частково звільнена. Ми працюємо над цим і юридично, і законодавчо, і технічно", — зазначив він.

За словами Умєрова, питання демобілізації — це насамперед питання справедливості для всіх. І зараз уже знайдено рішення, які будуть подані до Верховної Ради.

"Це буде величезний кластер рішень, які накопичувалися останні два роки. А загалом наша мета – змінити парадигму, щоб служіння не сприймалося як покарання", — наголосив міністр.

Новина доповнюється…