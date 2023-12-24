Захід створює Артилерійську коаліцію на допомогу Україні: як і чим це допоможе ЗСУ

Коаліція розпочне свою роботу вже у січні

Наступного року розпочне свою роботу нова коаліція з допомоги України. Цього разу партнери об’єднаються довкола артилерії.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України. За словами наших військових, коаліція розпочне свою роботу вже у січні у Парижі.

"Для України дуже важливим є посилення вогневої міці завдяки постачанню союзниками артилерійських систем. Зокрема, Збройні Сили України зацікавлені у подальшій закупівлі для своїх потреб самохідних артилерійських установок Caesar. САУ Caesar у бою продемонстрували високу ефективність, точність", — зазначив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

Повідомляється, що в 2024 році заплановані випробування управління вогнем САУ Caesar із застосуванням штучного інтелекту. За словами заступника Міністра оборони, застосування ШІ дозволить скоротити використання боєприпасів на пристрілку і ураження цілей на 30%. При цьому Іван Гаврилюк закликав французьку сторону сприяти у збільшенні кількості боєприпасів до САУ Caesar.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міністр оборони розповів про забезпечення ЗСУ у 2024 році.