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ЗМІ: 2023 рік став роком революцї на полі бою через штучний інтелект

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Новий перспективний танк Barak (Ізраїль) Новина оновлена 31 грудня 2023, 03:00
Новий перспективний танк Barak (Ізраїль). Фото Скриншот

У 2023 році штучний інтелект почав робити революцію на полі бою, оскільки все більше світових армій беруть ШІ на озброєння. Наприклад, Ізраїль вже зробив танк з використанням ШІ, про військові розробки такого ж плану думають у США, Китаї, Австралії та інших країнах.

Про це повідомляє американський телеканал FOX News. У матеріалі наводиться кілька прикладів вражаючих розробок на базі ШІ, які призначені саме для військових цілей.

Ізраїль у 2023 році показав новий перспективний танк Barak, який використовує ШІ. Одна з властивостей цієї машини – можливість створювати огляд поля бою на 360 градусів для цілих танкових операційних бригад.

Німеччина зробила справжній прорив у цій галузі – який чомусь опинився поза увагою широкого загалу, зате був добре зустрітий виробниками зброї. Німецькі розробники представили середовище для випробувань зброї у віртуальній реальності – воно дозволить ширше та швидше проводити тестування зброї.

Австралія, Велика Британія та США (альянс AUKUS) у червні провели військові навчання, під час яких розгорталася група безпілотників, керованих штучним інтелектом. БПЛА не знищували учбові цілі – тільки виявляли їх та відстежували у реальному часі.

Китай теж не відстає. У створеному комуністичною верхівкою п'ятирічному плані розробки штучного інтелекту стоять у пріоритеті, разом з такими напрямками, як біотехнології, напівпровідники, освоєння космосу, глибоководних та полярних територій.

Раніше "Телеграф" писав, що у 2024 році на самохідну артилерійську установку Caesar можуть вперше встановити штучний інтелект. І цілком ймовірно, судячи з новин про створення артилерійської коаліції для Збройних сил України, що САУ випробують відразу на передовій.

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#Штучний інтелект