Дети кричат, а люди выпрыгивают на ходу: в Киеве "Дарницкие бани" начали уплывать по Днепру (видео)

Плавсредство было пришвартовано у Дарницкого моста

"Дарницкие бани", которые располагаются на левом берегу Киева, сильным течением начало уносить от берега. Из-за непогоды крепящие тросы, которые удерживали бани, оборвались, а люди в панике начали покидать комплекс.

К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщили в Телеграм-канале "Киевский движ".

Так, оздоровительный комплекс "Дарницкие бани", который располагается на судне на берегу Днепра в Дарницком районе Киева начало активно уносить в реку. Сильное течение привело к тому, что крепящие тросы оборвались и бани начали понемногу отдаляться от берега.

Посетители комплекса, при этом, начали паниковать и спешно покидать комплекс. На видео можно услышать детские крики и увидеть, как люди с вещами бегут с территории "Дарницких бань".

Владельцы комплекса, при этом, уверяют, что все уже исправили, а плавучий комплекс был возвращен на место. Причиной произошедшего, по предварительной информации, стало изменение уровня воды в Днепре и сильное течение. Именно это привело к разрыву троса, которым плавсредство было прикреплено к берегу. "Дарницкие бани" далеко не уплыли благодаря тому, что их удерживал еще один трос.

Для справки: Общественный центр здоровья и семейного отдыха "Дарницкие Бани" располагаются на причальном дебаркадере на берегу Днепра, ниже по течению от Дарницкого моста, на судне, площадью почти 1300 метров, на двух палубах организовано пространство для отдыха.

Дарницкие бани являются одним из крупнейших и самых дорогих подобных заведений в Украине. Они были построены в 1950-х годах и являются памятником архитектуры местного значения.

Дарницкие бани находятся на левом берегу Днепра

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