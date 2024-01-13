"Одни гуляют, другие - погибают" или не все так однозначно? Мнения в сети по поводу ночных тусовок в Киеве разделились

Ночная жизнь в столице бьет ключом

В Киеве ночные клубы продолжают собирать аншлаги, даже не смотря на военное положение и действующий в столице комендантский час. Публики в этих заведениях хватает, ведь желающих весело провести время и отдохнуть не стало меньше.

Так, кадры с очередной шумной ночной тусовки опубликовали в Телеграмм-канале "Киев Инфо". Стоит отметить, что видео вызвало неоднозначную реакцию среди украинцев.

Напомним, что в Киеве комендантский час действует с 00:00 до 05:00.

Так, некоторые люди резко негативно отнеслись к тому, что во время войны молодые парни предпочитают отдыхать в ночных клубах вместо того, чтобы защищать родину и идти в ТЦК:

Однако большая часть комментататоров отметила, что война — это не не время плакать и грустить. По мнению большинства, люди должны продолжать жить и развлекаться, при этом не забывая донатить на ВСУ.

Что запрещено во время комендантского часа?

находиться на улице и в общественных местах;

передвигаться на любом транспорте без соответствующего пропуска (его выдают исключительно работникам предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области);

запрещена работа торгово-развлекательных центров, магазинов, кафе/ресторанов, а также других учреждений, не включая критическую инфраструктуру.

Что грозит за нарушение комендантского часа?

Если правоохранители заметят во время комендантского часа на улице человека, то его могут задержать для выяснения обстоятельств. Если при себе у него есть документы и не требуется установления его личности, ему могут сделать предупреждение и отпустить.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что под Киевом напали на известного журналиста во время того, как он вел съемку возле ресторана "Тандыр", где отдыхали, в том числе, и бывшие сотрудники Офиса генерального прокурора.

Как только охранники заметила журналистов, которые ведут съемки, они блокировали их автомобиль своим и включили дальний свет, чтобы заслепить камеру.