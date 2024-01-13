"Одні гуляють, інші – гинуть" чи не все так однозначно? Думки у мережі з приводу нічних тусовок у Києві розділилися

Нічне життя у столиці б’є ключем

У Києві нічні клуби продовжують збирати аншлаги, навіть не дивлячись на військовий стан і комендантську годину, що діє в столиці. Публіки в цих закладах вистачає, адже бажаючих весело провести час та відпочити, з початком вторгнення РФ, не поменшало.

Так, кадри з чергової галасливої нічної тусовки опублікували у Телеграм-каналі "Київ Інфо". Варто зазначити, що відео викликало неоднозначну реакцію серед українців.

Нагадаємо, що у Києві комендантська година діє з 00:00 до 05:00.

Так, деякі люди різко негативно поставилися до того, що під час війни молоді хлопці вважають за краще відпочивати в нічних клубах замість того, щоб захищати батьківщину та йти до ТЦК:

Проте більшість коментататорів зазначила, що війна — це не час плакати і сумувати. На думку більшості, люди повинні продовжувати жити та розважатися, при цьому не забуваючи донатити на ЗСУ.

Що заборонено під час комендантської години?

перебувати на вулиці та у громадських місцях;

пересуватися на будь-якому транспорті без відповідного пропуску (його видають виключно працівникам підприємств, установ та організацій, які забезпечують життєдіяльність області);

заборонено роботу торгово-розважальних центрів, магазинів, кафе/ресторанів, а також інших установ, не включаючи критичну інфраструктуру.

Що загрожує за порушення комендантської години?

Якщо правоохоронці помітять під час комендантської години на вулиці людину, її можуть затримати для з’ясування обставин. Якщо при собі він має документи і не потребує встановлення його особи, йому можуть зробити попередження і відпустити.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під Києвом напали на відомого журналіста під час того, як він вів зйомку біля ресторану "Тандир", де відпочивали, зокрема, і колишні співробітники Офісу генерального прокурора.

Як тільки охоронці помітила журналістів, які ведуть зйомки, вони блокували їхній автомобіль своїм і включили дальнє світло, щоб засліпити камеру.