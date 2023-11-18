Під Києвом напали на відомого журналіста: подробиці (відео)

Охоронцям не сподобалося, що журналісти ведуть зйомки

На журналіста Української правди Михайла Ткача було скоєно напад, доки він вів зйомку сюжету на Київщині.

Як поінформувала УП, інцидент стався у селищі Козин біля ресторану "Тандир" близько 23:20 17 листопада. За словами журналіста, там було багато автомобілів, а серед гостей закладу були, зокрема, й колишні співробітники Офісу генерального прокурора.

Як тільки охоронці помітили журналістів, які ведуть зйомки, вони блокували їхній автомобіль своїм і включили дальнє світло, щоб засліпити камеру.

Ткач представився охоронцям і продовжив вести зйомки, вийшовши з машини, проте ті продовжили його блокувати.

"Я вийшов із автомобіля, повідомив, що я журналіст "Української правди". Охоронці почали мне блокувати, а один підійшов і вдарив по камері, а також наніс удар мені", — повідомив Ткач.

Як повідомлялося раніше, у Києві днями стався скандал. Там представники благодійного фонду "Врятуй рідну країну" влаштували біля метро розбирання з активістами після того, як їх запідозрили у шахрайстві та привласненні донатів, які вони збирали, нібито, для потреб ЗСУ.