Под Киевом напали на известного журналиста: подробности (видео)

Охранникам не понравилось, что журналисты ведут съемки

На журналиста Украинской правды Михаила Ткача было совершено нападение, пока он вел съемку сюжета в Киевской области.

Как проинформировала УП, инцидент произошел в поселке Козин возле ресторана "Тандыр" около 23:20 17 ноября. По словам журналиста, там было много автомобилей, а среди гостей заведения были, в том числе, и бывшие сотрудники Офиса генерального прокурора.

Как только охранники заметила журналистов, которые ведут съемки, они блокировали их автомобиль своим и включили дальний свет, чтобы заслепить камеру.

Ткач представился охранникам и продолжил вести съемки выйдя из машины, однако те продолжили его блокировать.

"Я вышел из автомобиля, сообщил, что я журналист "Украинской правды". Охранники начали меня блокировать, а один подошел и ударил по камере, а также нанес мне удар", — сообщил Ткач.

Как сообщалось ранее, в Киеве на днях произошел скандал. Там представители благотворительного фонда "Спаси родную страну" устроили возле метро разборки с активистами после того, как их заподозрили в мошенничестве и присваивании донатов, которые они собирали, якобы, для нужд ВСУ.