Набирають у лижно-штурмову бригаду? На популярному гірськолижному курорті помітили працівників ТЦК (фото, відео)

День для візиту обрали людний

У понеділок, 1 січня, на популярному гірськолижному курорті Драгобат, який знаходиться у Закарпатській області, помітили співробітників територіального центру комплектування. Відповідні фото та відео ширяться мережею.

Кадри публікує місцевий журналіст Віталій Глагола у Telegram. На них видно, як представники ТЦК спілкуються з відпочивальниками.

На фото видно, як група працівників ТЦК зі зброєю, яка прибула на двох воєнних машинах, прямує до відпочивальників. Проте чи виписали вони вже комусь повістки — не відомо.

Користувачі мережі жартують, що на Драгобраті відбувається набір у сніжно-штурмові бригади Збройних Сил України. Або пишуть, що то представники ТЦК приїхали на відпочинок та питають як проїхати до Славського.

Окрім жартів, користувачів мережі обурило те, що ТЦК завітали на курорт Драгобат, де відпочивають звичайні українці, а не до Буковелю, який всього у 30 кілометрах.

Зауважимо, що Закарпатський ОТЦК та СП поки не коментував інцидент.

Раніше "Телеграф" писав, що під час перетину кордону українські прикордонники мають підстави вимагати у чоловіків, яким дозволено виїжджати за межі України витяг з протоколу ТЦК про відстрочку або запис про відтермінування у військовооблікових документах. Йдеться й про багатодітних батьків.