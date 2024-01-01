Набирают в лыжно-штурмовую бригаду? На популярном горнолыжном курорте заметили работников ТЦК (фото, видео)

День для визита выбрали людный

В понедельник, 1 января, на популярном горнолыжном курорте Драгобат, который находится в Закарпатской области, были замечены сотрудники территориального центра комплектования. Соответствующие фото и видео распространяются по сети.

Кадры публикует местный журналист Виталий Глагола в Telegram. На них видно, как представители ТЦК общаются с отдыхающими.

На фото видно, как группа работников ТЦК с прибывшим на двух военных машинах оружием направляется к отдыхающим. Однако выписали ли они уже кому-то повестки — неизвестно.

Пользователи сети шутят, что на Драгобрате проходит набор в снежно-штурмовые бригады Вооруженных Сил Украины. Или пишут, что представители ТЦК приехали на отдых и спрашивают как проехать в Славское.

Кроме шуток, пользователей сети возмутило то, что ТЦК посетили курорт Драгобат, где отдыхают обычные украинцы, а не в Буковель, который всего в 30 километрах.

Отметим, что Закарпатский ОТЦК и СП пока не комментировал инцидент.

Ранее "Телеграф" писал, что во время пересечения границы украинские пограничники имеют основания требовать у мужчин, которым разрешено выезжать за пределы Украины выписку из протокола ТЦК об отсрочке или записи об отсрочке в военно-учетных документах. Речь идет и о многодетных родителях.