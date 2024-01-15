Діти кричать, а люди вистрибують на ходу: у Києві "Дарницькі лазні" почали дрейфувати Дніпром (відео)

Плавзасіб був пришвартований біля Дарницького мосту

"Дарницькі лазні", які розташовуються на лівому березі Києва, сильною течією почало відносити від берега. Через негоду троси, які утримували лазні, обірвалися, а люди в паніці почали залишати комплекс.

На щастя, ніхто не постраждав. Про це повідомили у Телеграм-каналі "Киевский движ".

Так, оздоровчий комплекс "Дарницькі лазні", який розташовується на судні на березі Дніпра в Дарницькому районі Києва, почало активно відносити в річку. Сильна течія призвела до того, що троси обірвалися і лазні почали потроху віддалятися від берега.

Відвідувачі комплексу, при цьому, почали панікувати та спішно покидати комплекс. На відео можна почути дитячі крики та побачити, як люди з речами біжать з території "Дарницьких лазень".

Власники комплексу запевняють, що все вже виправили, а плавучий комплекс повернули на місце. Причиною події, за попередньою інформацією, стала зміна рівня води в Дніпрі та сильна течія. Саме це призвело до розриву троса, яким плавзасіб був прикріплений до берега. "Дарницькі лазні" далеко не відпливли завдяки тому, що їх утримував ще один трос.

Для довідки: Громадський центр здоров’я та сімейного відпочинку "Дарницькі Лазні" розташовується на причальному дебаркадері на березі Дніпра, нижче за течією від Дарницького мосту, на судні, площею майже 1300 метрів, де на двох палубах організовано простір для відпочинку.

Дарницькі лазні є одним із найбільших та найдорожчих подібних закладів в Україні. Вони були збудовані в 1950-х роках і є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Дарницькі лазні знаходяться на лівому березі Дніпра

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