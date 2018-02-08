В украинский прокат выходит фильм "Пятьдесят оттенков свободы"
В украинский прокат 8 февраля вышел фильм "Пятьдесят оттенков свободы", от режиссера .
Главные герои фильма – Кристиан и Анастейша – упиваются райской жизнью новоиспеченных супругов. Но их блаженство длится недолго, так как внезапно бывший босс Анастейши Джек Хайд решает поквитаться с ними за свое увольнение...
Интересные факты о фильме "Пятьдесят оттенков свободы":
- "Пятьдесят оттенков свободы" - экранизация третьей, заключительной части эротической трилогии английской писательницы Э.Л. Джеймс.
- Съемки фильма "Пятьдесят оттенков свободы" проходили одновременно с предыдущей частью трилогии "На пятьдесят оттенков темнее".
- Съемочный процесс проходил в Париже и Ванкувере под рабочим названием "Further Adventures of Max and Banks 2 & 3". Несколько сцен было снято в Ницце во время террористических атак.