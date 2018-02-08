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В украинский прокат выходит фильм "Пятьдесят оттенков свободы"

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15:16 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

В украинский прокат 8 февраля вышел фильм "Пятьдесят оттенков свободы", от режиссера .

Главные герои фильма – Кристиан и Анастейша – упиваются райской жизнью новоиспеченных супругов. Но их блаженство длится недолго, так как внезапно бывший босс Анастейши Джек Хайд решает поквитаться с ними за свое увольнение...

Интересные факты о фильме "Пятьдесят оттенков свободы":

- "Пятьдесят оттенков свободы" - экранизация третьей, заключительной части эротической трилогии английской писательницы Э.Л. Джеймс.

- Съемки фильма "Пятьдесят оттенков свободы" проходили одновременно с предыдущей частью трилогии "На пятьдесят оттенков темнее".

- Съемочный процесс проходил в Париже и Ванкувере под рабочим названием "Further Adventures of Max and Banks 2 & 3". Несколько сцен было снято в Ницце во время террористических атак.

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8 января, Афиша, Джеймс Фоули, кадры из фильма, Кино, Премьера, Прокат, Пятьдесят оттенков свободы, Трейлер, Фильм.
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