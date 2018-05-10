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Афиша нового фильма: Мой бриллиантовый развод

Мой бриллиантовый развод
16:24 Сегодня Телеграф

10 мая в украинский прокат выходит фильм "Мой бриллиантовый развод " от режиссера Мишель Лярокю.

Главная героиня счастлива и уверена в своей идеальной жизни. Квартира в Ницце, любимый человек и подростающая дочка. Идеальный мир главной героини рухнул в канун Рождества: муж ушел, дочь решает, что лучше праздновать с бойфрендом, а лучшая подруга предпочитает принять снотворное, чем провести вечер с ней.

Интересные факты о фильме "Мой бриллиантовый развод":

- "Мой бриллиантовый развод" — режиссерский дебют французской актрисы Мишель Лярокю.

- Деньги на фильм были собраны с помощью краудфандинга.

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Все по теме:

Кино, Комедия, Мишель Лярокю, Мой бриллиантовый развод, Прокат, Фильмы.
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