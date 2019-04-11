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В украинский прокат выходит военная драма "Частная война"

В украинский прокат выходит военная драма "Частная война"
10:32 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 11 апреля выходит фильм "Частная война", от режиссера Мэтта Хейнемана.

Фильм рассказывает о жизни известной военной корреспондентки Мэри Колвин, которая освещала события из самых опасных и горячих точек мира. 

Интересные факты о фильме "Частная война":

- Сюжет киноработы основан на статье "Частная война Мэри Колвин", которая была опубликована в журнале Vanity Fair в 2012 году.

- Шарлиз Терон рассматривалась на главную роль, но осталась в проекте в качестве продюсера.

- Тэрон Эджертон рассматривался на роль Пола Конвоя.

- Премьерный показ киноленты "Частная война" состоялся на Международном кинофестивале в Торонто 7 сентября 2018 года.

- Розамунд Пайк за роль в фильме была номинирована на премию "Золотой глобус" в категории "Лучшая женская роль (драма)", но награда досталась актрисе Гленн Клоуз за роль в фильме "Жена".

- Шотландская певица Энни Леннокс специально для фильма написала песню под названием "Реквием по частной войне", которая попала в номинацию на премию "Золотой глобус" в категории "Лучшая оригинальная песня".

- Фильм "Частная война" установил мировой рекорд по количеству выкуренных сигарет в фильме.

- Съемочный процесс проходил в Иордании и Лондоне.

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