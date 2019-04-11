В украинский прокат выходит военная драма "Частная война"

Фильм рассказывает о жизни известной военной корреспондентки Мэри Колвин, которая освещала события из самых опасных и горячих точек мира.
Интересные факты о фильме "Частная война":
- Сюжет киноработы основан на статье "Частная война Мэри Колвин", которая была опубликована в журнале Vanity Fair в 2012 году.
- Шарлиз Терон рассматривалась на главную роль, но осталась в проекте в качестве продюсера.
- Тэрон Эджертон рассматривался на роль Пола Конвоя.
- Премьерный показ киноленты "Частная война" состоялся на Международном кинофестивале в Торонто 7 сентября 2018 года.
- Розамунд Пайк за роль в фильме была номинирована на премию "Золотой глобус" в категории "Лучшая женская роль (драма)", но награда досталась актрисе Гленн Клоуз за роль в фильме "Жена".
- Шотландская певица Энни Леннокс специально для фильма написала песню под названием "Реквием по частной войне", которая попала в номинацию на премию "Золотой глобус" в категории "Лучшая оригинальная песня".
- Фильм "Частная война" установил мировой рекорд по количеству выкуренных сигарет в фильме.
- Съемочный процесс проходил в Иордании и Лондоне.