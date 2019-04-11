В украинский прокат выходит мультфильм "Мистер Линк: Потерянное звено эволюции"

В украинский прокат 11 апреля выходит мультфильм "Мистер Линк: Потерянное звено эволюции", от режиссера Криса Батлера.

Предприимчивый природовед и новатор Лайонел Фрост мечтает рассказать миру о существовании различных легендарных созданий, в которых никто не верит. Его новым открытием становится Линк - недостающее звено в эволюционной цепочке, которое связывает обезьяну и человека.

Интересные факты о фильме "Мистер Линк: Потерянное звено эволюции":

- Режиссер Крис Батлер является большим поклонником фильма Стивена Спилберга "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", по его словам он планировал сделать киноработу в духе культовой ленты.

- Для работы над мультфильмом "Мистер Линк: Потерянное звено эволюции" художниками-аниматорами были созданы более 65 уникальных локаций и 100 декораций.

- Это пятая полнометражная анимационная кинолента студии "Laika Entertainment" после мультфильмов "Семейка монстров", "Коралина в Стране Кошмаров", "Кубо. Легенда о самурае" и "Паранорман, или Как приручить зомби".