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В украинский прокат выходит фильм "Глубинное зло"

В украинский прокат выходит фильм "Глубинное зло"
13:39 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 25 апреля выходит фильм "Глубинное зло", от режиссера Ли Кронина.

Мать-одиночка, скрываясь от невыносимого прошлого, переезжает загород вместе с маленьким сыном Крисом. Она знакомится с загадочным соседом и узнает, что в лесу неподалеку сформировалась необъяснимая впадина, которая странным образом начала влиять на Криса.

Интересные факты о фильме "Глубинное зло":

- Начальные сцены делятся кадрами, которые очень похожи на сцены из фильма "Зловещие мертвецы" (2013).

- Ли Кронин также выступал в качестве режиссера еще в нескольких фильмах ужасов - "Несколько минут после полуночи", "Поезд-призрак".

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