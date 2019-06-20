В украинский прокат выходит фильм "Дитя робота"

В украинский прокат 20 июня выходит фильм "Дитя робота", от режиссера Гранта Спьютор.

Глобальная эпидемия уничтожила мир. Выживших осталось очень мало. В одном из бункеров высокотехнологичный робот "Мать" растит из эмбриона девочку. Малышка никогда не видела людей и Землю. Ее однообразный мир однажды рушится, когда к ним с поверхности прорывается человек...

Интересные факты о фильме "Дитя робота":

- Сценарий киноленты "Дитя робота" Майкла Ллойда Грина попал в черный список 2016 года.

- Это режиссерский дебют Гранта Спуторе.

- Съемки фильма начались в 2017 году. В 2018 году фильм был представлен на кинофестивале в Аделаиде.