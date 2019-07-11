В украинский прокат выходит фильм "План побега 3"

В украинский прокат 11 июля выходит фильм "План побега 3", от режиссера Джона Херцфелда.

Несравненный взломщик тюрем Рэй Бреслин и его команда отправляются на поиски похищенной дочери влиятельного бизнесмена из Гонконга. Поиски приводят взломщиков к одной из крупнейших секретных тюрем Америки под названием "Пункт Дьявола".

Интересные факты о фильме "Плант побега 3":

- Работа над съемками фильма проходила в сентябре 2017 года в тюрьме Мансфилда (штат Огайо). В этой тюрьме снимали фильмы "Самолет президента" и "Побег из Шоушенка". Длились съемки месяц.

- Работа над кинолентой "Планом побега 3" началась раньше, чем над вторым фильмом франшизы.

- Создатели фильма подбирали актеров и каскадеров с опытом участия в боях ММА.