В украинский прокат выходит фильм "Страшные истории для рассказа в темноте"

Группа молодых людей пытается разгадать тайну нескольких загадочных и невероятно жестких смертей, которые произошли в их городке.
Интересные факты о фильме "Страшные истории для рассказа в темноте":
- Кинолента основана на серии книг "Страшные истории для рассказа в темноте", опубликованной в 1980-х годах, написанной Элвином Шварцем и иллюстрированной Стивеном Гаммеллом.
- Главные герои в фильме – подростки. Создатели уделили особое внимание для поиска походящего молодежного актерского состава.
- Идея постера основана на рассказе Гарольда, который показан в третьей книге.