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В украинский прокат выходит фильм "Страшные истории для рассказа в темноте"

В украинский прокат выходит фильм "Страшные истории для рассказа в темноте"
14:00 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 8 августа выходит фильм "Страшные истории для рассказа в темноте", от режиссера Андре Овредала.

Группа молодых людей пытается разгадать тайну нескольких загадочных и невероятно жестких смертей, которые произошли в их городке.

Интересные факты о фильме "Страшные истории для рассказа в темноте":

- Кинолента основана на серии книг "Страшные истории для рассказа в темноте", опубликованной в 1980-х годах, написанной Элвином Шварцем и иллюстрированной Стивеном Гаммеллом.

- Главные герои в фильме – подростки. Создатели уделили особое внимание для поиска походящего молодежного актерского состава. 

- Идея постера основана на рассказе Гарольда, который показан в третьей книге.

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