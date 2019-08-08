В украинский прокат выходит фильм "Страшные истории для рассказа в темноте"

В украинский прокат 8 августа выходит фильм "Страшные истории для рассказа в темноте", от режиссера Андре Овредала.

Группа молодых людей пытается разгадать тайну нескольких загадочных и невероятно жестких смертей, которые произошли в их городке.

Интересные факты о фильме "Страшные истории для рассказа в темноте":

- Кинолента основана на серии книг "Страшные истории для рассказа в темноте", опубликованной в 1980-х годах, написанной Элвином Шварцем и иллюстрированной Стивеном Гаммеллом.

- Главные герои в фильме – подростки. Создатели уделили особое внимание для поиска походящего молодежного актерского состава.

- Идея постера основана на рассказе Гарольда, который показан в третьей книге.