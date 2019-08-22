В украинский прокат выходит фильм "Полина и тайна киностудии"

В украинский прокат 22 августа выходит фильм "Полина и тайна киностудии", от режиссера Олиаса Барко.

За киноэкраном существует другой мир, где герои фильмов живут обыкновенной жизнью. Оказаться там можно благодаря сказочной киностудии, которая должна перейти в наследство 11-летней Полине. Девочке грозит опасность и единственное, что остается - отправиться в неизведанное путешествие по кинолентам.

Интересные факты о фильме "Полина и тайна киностудии":

- Кинолента является совместным производством Украины (Kinorob при поддержке Госкино), Франции и Бельгии (WILD TRIBE FILMS).

- Съемки фильма "Полина и тайна киностудии" проходили еще в 2015 году.