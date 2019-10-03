В украинский прокат выходит мультфильм "Йети"

В украинский прокат 3 октября выходит фильм "Йети", от режиссеров Джилла Калтона и Тодда Вилдермана.

Новый герой от создателей DreamWorks! Потешному Йети предстоит пройти через множество испытаний, чтобы отыскать свою семью.

Интересные факты о мультфильме "Йети":

- Последний анимационный фильм DreamWorks 2010-х годов.

- Первая озвучка Сары Полсон в анимационном фильме.

- Седьмой полностью анимационный фильм Эдди Иззарда, после фильмов "Большое путешествие" (2006), "Би Муви: Медовый заговор" (2007), "Игорь" (2008), "Тачки 2" (2011), "Рок Дог" (2016) и "Лего Фильм: Бэтмен" (2017).

- Режиссерский дебют для Джилл Калтон.

- Одиннадцатый раз Кристофер Найт озвучивает персонажа в анимационном фильме DreamWorks после "Шрека", серии фильмов "Мадагаскар", "Смывайся!" (2006) и "Мегамозг" (2010).

- От создателей Шрека, Мадагаскара и Семейки Крудсов.