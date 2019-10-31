В украинский прокат выходит фильм "Сирота Бруклин"

В украинский прокат 31 октября выходит фильм "Сирота Бруклин", от режиссера Эдварда Нортона.

Нью-Йорк 1950-х годов. Лайонел Эссрог - частный детектив, страдающий синдромом Туррета. Его цель - разгадать дело о смерти своего наставника. В поисках убийцы детективу удается выйти на след преступников.

Интересные факты о фильме "Сиротский Бруклин":

- Второй опыт Эдварда Нортона в кресле режиссера после режиссуры "Сохранение веры" (2000).

- Согласно книге "Комната мечты", когда книга была впервые опубликована в 90-х годах, Дэвиду Линчу предложить выступить в качестве режиссера или продюсера фильма, но он отказался.