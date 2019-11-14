В украинский прокат выходит фильм "Полароид"

В украинский прокат 14 ноября выходит фильм "Полароид", от режиссера Ларса Клевберга.

Антикварная камера Полароид попадет в руки молодому фотографу-любителю. Как выясняется, если сделать фото на Полароид, то человека на фотографии ждет мучительная смерть.

Интересные факты о фильме "Полароид":

- Этот фильм основан на короткометражном фильме Ларса Клевберга "Полароид" (2015).

- Фильм был снят в средней школе Дартмуту, Канада.

- Камера, использованная в фильме - Polaroid SX-70.

- Митч Пиледжи сыграл Сэма и Дина Винчестера в нескольких эпизодах "Сверхъестественного" (2019), телевизионного шоу, которое также рассказывает о сверхъестественных явления.