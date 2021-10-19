Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога расследуют как умышленное убийство: подробности

Отметок о естественной смерти или самоубийстве в деле о смерти младшего Павлова пока нет

По факту смерти родного брата недавно умершего мэра Кривого Рога Константина Павлова Андрея в прокуратуре области открыли уголовное производство по факту умышленного убийства.

Об этом сообщили на сайте ведомства.

В прокуратуре говорят, что тело 44-летнего Павлова без признаков насильственной смерти нашли 18 октября. Сейчас по факту его смерти проводят досудебное расследование и экспертизы. От чего скончался младший брат мэра, пока неизвестно. Никаких отметок о естественной смерти или самоубийстве в данном деле пока нет: статья 115 УК Украины предусматривает до 15 лет тюрьмы.

После новости о смерти Андрея Павлова в сети появилась информация, якобы сам умерший утром жаловался своему другу на плохое самочувствие из-за того, что накануне перепил. Впрочем, в версию с алкогольным отравлением поверили не все: в мэрии заявили о том, что Андрей не пил. Это же заявил и друг Павлова-младшего, категорически опровергнув версию с пьянством.

Напомним, что известие о смерти Андрея Павлова вызвало массу вопросов и догадок у простых украинцев. Казалось бы, чем может быть примечателен уход из жизни простого криворожанина? Дело в том, что два месяца назад при весьма странных обстоятельствах застрелился его брат — тогдашний мэр Кривого Рога Константин Павлов. «Телеграф» собрал доступную информацию об Андрее Павлове, которая поможет разобраться в его смерти.