Кривой Рог накрыла пылевая буря (фото)

Местные жители в такой ситуации обвинили предприятия

Жителей города Кривой Рог Днепропетровской области просят лишний раз не выходить на улицу и включить увлажнители воздуха из-за того, что город накрыла пылевая буря.

Об этом в четверг, 21 октября, сообщил глава местной госэкоинспекции Андрей Малеванный в Facebook.

По его словам, система мониторинга воздуха еще накануне зафиксировала превышение нормы по содержанию пыли, а уже сегодня Кривой Рог накрыла пылевая буря.

Вот как выглядит Кривой Рог сейчас:

На горизонте из-за пыли город едва видно

Эксперт объяснил это природное явление изменениями климата — из-за отсутствия осадков почва пересыхает, а сильный ветер поднимает верхний слой земли, тем самым образуя пылевую бурю. А в Кривом Роге ситуацию осложняет еще и наличие большого количества карьеров и предприятий.

К слову, пользователи сети такому предупреждению от главы местной экоинспекции не обрадовались. Граждане пишут, что надо искать виновных в такой ситуации в Кривом Роге, а не заставлять людей сидеть дома. Некоторые отмечает, что такие "намеки природы" — это результат деятельности человека, а одна женщина написала, что "скоро будет гораздо безопаснее проживать в Чернобыле чем в Кривом Роге".

В период пылевой бури воздух, в который попадают опасные соединения, становится опасным для людей. Поэтому гражданам советуют:

лишний раз не выходить на улицу;

прикрывать лицо тканью или маской;

одевать на улице очки;

включить дома увлажнители воздуха, или сделать влажную уборку.

Гражданам с заболеваниями дыхательных путей следует запастись лекарствами и ингаляторами.

Добавим, что спасатели предупреждали о сильных порывах ветра до 15-20 м/с на Днепропетровщине в течение 21 октября.

Как сообщал "Телеграф" ранее, шквалы ветра зафиксировали и в Одессе. Там от порывов сносило вывески магазинов.