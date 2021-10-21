Кривий Ріг накрила пилова буря (фото)

Місцеві жителі у такій ситуації звинуватили підприємства

Жителів міста Кривий Ріг Дніпропетровської області просять зайвий раз не виходити на вулицю та увімкнути зволожувачі повітря через те, що місто накрила пилова буря.

Про це у четвер, 21 жовтня, повідомив голова місцевої держекоінспекції Андрій Мальований у Facebook.

За його словами, система моніторингу повітря ще напередодні зафіксувала перевищення норми за вмістом пилу, а вже сьогодні Кривий Ріг накрила пилова буря.

Ось як виглядає Кривий Ріг зараз:

На горизонті через пил місто ледь видно

Експерт пояснив це природне явище змінами клімату — через відсутність опадів ґрунт пересихає, а сильний вітер здіймає верхній шар землі, тим самим утворюючи пилову бурю. А у Кривому Розі ситуацію ускладнює ще й наявність великої кількості кар’єрів та підприємств.

До слова, користувачі мережі такому попередженню від голови місцевої екоінспекції не зраділи. Громадяни пишуть, що треба шукати винних у такій ситуації у Кривому Розі, а не змушувати людей сидіти вдома. Дехто зазначає, що такі "натяки природи" — це результат діяльності людини, а одна жінка написала, що "скоро буде набагато безпечніше проживати в Чорнобилі чим в Кривому розі".

У період пилової бурі повітря, у яке потрапляють небезпечні сполуки, стає небезпечним для людей. Тому громадянам радять:

зайвий раз не виходити на вулицю;

прикривати обличчя тканиною, або маскою;

одягати на вулиці окуляри;

увімкнути вдома зволожувачі повітря, або зробити вологе прибирання.

Громадянам із захворюваннями дихальних шляхів слід запастися ліками та інгаляторами.

Додамо, що рятувальники попереджали про про сильні пориви вітру до 15-20 м/с на Дніпропетровщині протягом 21 жовтня.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, шквали вітру зафіксували і у Одесі. Там від поривів зносило вивіски магазинів.