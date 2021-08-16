"А он вакцинирован?": старшая дочь Оли Поляковой поделилась откровенным видео со своим парнем

16-летняя дочь Оли Поляковой опубликовала видео, на котором целуется со своим парнем.

Старшая дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой 16-летняя Маша продолжает шокировать своих подписчиков. Девушка опубликовала довольно откровенное видео со своим бойфрендом.

На своей странице в Инстаграм Маша решила напомнить своим поклонникам, что она также снимает видео для TikTok. Девушка сняла короткий ролик, на котором она предстала в объятиях своего парня. Более того, пара страстно поцеловалась.

"Не забывайте про мой тт" — коротко написала Мария.

Звездная мама Оля Полякова с юмором восприняла подобное видео дочери. В комментариях артистка спросила, вакцинирован ли парень.

И если Полякова-старшая позитивно отнеслась к подобным роликам, то многие комментаторы отметили, что не стоить публиковать такие видео, ведь Маша еще совсем юная.

Ранее, "Телеграф" писал, что Оля Полякова встала на защиту дочери и прокомментировала фото 16-летней Марии с оружием.