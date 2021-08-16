"А він вакцинований?": Старша дочка Олі Полякової поділилася відвертим відео зі своїм хлопцем

16-річна дочка Олі Полякової опублікувала відео, на якому цілується зі своїм хлопцем.

Старша дочка популярної української співачки Олі Полякової 16-річна Маша продовжує шокувати своїх підписників. Дівчина опублікувала досить відверте відео зі своїм бойфрендом.

На своїй сторінці в Інстаграм Маша вирішила нагадати своїм шанувальникам, що вона також знімає відео для TikTok. Дівчина зняла короткий ролик, на якому вона стоїть в обіймах свого хлопця. Більш того, пара пристрасно поцілувалася.

"Не забувайте про мій тт" — коротко написала Марія.

Зоряна мама Оля Полякова з гумором сприйняла подібне відео дочки. У коментарях артистка запитала, чи вакцинований хлопець.

І якщо Полякова-старша позитивно поставилася до подібних роликів, то багато коментаторів відзначили, що не варто публікувати такі відео, адже Маша ще зовсім юна.

Раніше, "Телеграф" писав, що Оля Полякова стала на захист дочки і прокоментувала фото 16-річної Марії зі зброєю.