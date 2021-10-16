На что пойти в кино: подборка новинок

Фанаты дождались супергеройского экшна с Томом Харди в главной роли

В четверг, 14 октября, состоялись премьеры новых фильмов, которые не стоит пропускать. Украинским зрителям представили не только вторую часть "Венома" от Marvel, но и комедии, семейный фильм и мультфильм о гаджетах и дружбе.

"Телеграф" предлагает взглянуть на киноновинки этой недели, которые можно посмотреть в эти выходные.

"Веном 2: Карнаж" (Venom: Let There Be Carnage)

Эдди Брок пытается возродить свою карьеру, взяв интервью у серийного убийцы Клетуса Кэссиди, который становится хозяином симбиота Карнаж и сбегает из тюрьмы после неудавшейся казни.

В главных ролях: Том Харди, Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс, Наоми Харрис, Рейд Скотт, Стивен Грэм, Пегги Ли, Альфредо Таварес и другие.

Режиссер — Энди Серкис.

"Что-то не так с Роном" (Ronʼs Gone Wrong)

История Барни, неуклюжего школьника средней школы, и Рона, его нового говорящего устройства с цифровым подключением. Ошибки Рона на фоне эпохи социальных сетей побуждают их отправиться в путешествие, чтобы узнать об истинной дружбе.

Роли озвучивали: Зак Галифианакис, Джек Дилан Грейзер, Оливия Колман, Эд Хелмс, Джастис Смит, Роб Делани, Кайли Кэнтралл, Рикардо Уртадо, Маркус Скрибнер, Томас Барбаска.

Режиссер — Алессандро Карлони и Жан-Филипп Вине.

"Тост" (Le discours)

Иногда мы что-то говорим, а потом, глядя на реакцию окружающих, понимаем, что сказали это зря. Главный герой проходит через такие неловкие ситуации очень часто. Ситуация затрудняется еще и тем, что мужчина является застенчивым человеком, а в необычных для него ситуациях это превращается в нервный срыв…

В главных ролях: Бенжамен Лаверн, Сара Жиродо, Киан Кожанди, Джулия Пьятон, Франсуа Морель, Гилен Лондез, Себастьян Шассейн, Сара Суко и другие.

Режиссер — Лоран Тирар.

"Человек, который продал свою кожу" (The Man Who Sold His Skin)

Его собственное тело превратилось в живое произведение искусства и сразу же выставлено в музее. Сэм, сирийский беженец, скоро поймет, что продал не только свою кожу.

В главных ролях: Яхья Махайни, Дея Лиан, Коэн Де Боу, Моника Беллуччи, Саад Лостан, Дарина Аль Жунди, Ян Дадо, Кристиан Вадим, Марк де Панда, Нажуа Зухайр и другие.

Режиссер — Каутер Бен Ханья.

"Начать с нуля!" (Cambio tutto)

В этом итальянском ремейке чилийского фильма Una Mujer Sin Filtro рассказывается о женщине, которая пытается избавиться от стресса и внезапно перестает "фильтровать" свою речь.

В главных ролях: Валентина Лодовини, Нери Маркоре, Либеро Де Риенцо, Дино Аббрешия, Андреа Писани, Николя Ночелла, Флора Канто и другие.

Режиссер — Гуидо Кьеза.

"Джим Пуговка и пираты "Чёртова дюжина" (Jim Knopf und die Wilde 13)

Чтобы защитить Медландию от новой угрозы, Джим и Люк отправляются в опасное путешествие. В их приключении может сбыться и самое заветное желание Джима: узнать правду о своем таинственном происхождении.

В главных ролях: Соломон Гордон, Хеннинг Баум, Као Чэньминь, Хедда Эрлебах, Лиэнн Эсперансат, Аннета Фрир, Томас Фрич, Соня Герхардт, Иден Гоф и другие.

Режиссер — Деннис Ганзель.

Ранее "Телеграф" рассказывал о новых сериалах октября, основанные на реальных событиях.