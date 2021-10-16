На що піти в кіно: добірка новинок

Фанати дочекалися супергеройського екшна з Томом Гарді в головній ролі

У четвер, 14 жовтня, відбулися прем’єри нових фільмів, які не варто пропускати. Українським глядачам представили не тільки другу частину "Венома" від Marvel, але і комедії, сімейний фільм і мультфільм про гаджети і дружбу.

"Телеграф" пропонує поглянути на кіноновинки цього тижня, які можна подивитися в ці вихідні.

"Веном 2: Карнаж" (Venom: Let There Be Carnage)

Едді Брок намагається відродити свою кар’єру, взявши інтерв’ю у серійного вбивці Клетуса Кессіді, який стає господарем симбиота Карнаж і збігає з в’язниці після невдалої страти.

У головних ролях: Том Харді, Вуді Харрельсон, Мішель Вільямс, Наомі Харріс, Рейд Скотт, Стівен Грем, Пеггі Лі, Альфредо Таварес і інші.

Режисер — Енді Серкіс.

"Щось не так з Роном" (Ron’s Gone Wrong)

Історія Барні, незграбного школяра середньої школи, і Рона, його нового пристрою, що розмовляє, з цифровим підключенням. Помилки Рона на тлі епохи соціальних мереж спонукають їх відправитися в подорож, щоб дізнатися про справжню дружбу.

Ролі озвучували: Зак Галіфіанакіс, Джек Ділан Грейзер, Олівія Колман, Ед Хелмс, Джастіс Сміт, Роб Делані, Кайлі Кентралл, Рікардо Уртадо, Маркус Скрібнер, Томас Барбаска.

Режисер — Алессандро Карлоні і Жан-Філіп Віне.

"Тост" (Le discours)

Іноді ми щось говоримо, а потім, дивлячись на реакцію оточуючих, розуміємо, що сказали це даремно. Головний герой проходить через такі незручні ситуації дуже часто. Ситуація ускладнюється ще й тим, що чоловік є сором’язливою людиною, а в незвичайних для нього ситуаціях це перетворюється в нервовий зрив...

У головних ролях: Бенжамен Лаверн, Сара Жиродо, Кіан Кожанді, Джулія Пьятон, Франсуа Морель, Гілен Лондез, Себастьян Шассейн, Сара Суко і інші.

Режисер — Лоран Тірар.

"Людина, яка продала свою шкіру" (The Man Who Sold His Skin)

Його власне тіло перетворилося в живий твір мистецтва і відразу ж виставлене в музеї. Сем, сирійський біженець, скоро зрозуміє, що продав не тільки свою шкіру.

У головних ролях: Яхья Махайні, Дея Ліан, Коен Де Боу, Моніка Беллуччі, Саад Лостан, Дарина Аль Жунді, Ян Дадо, Крістіан Вадим, Марк де Панда, Нажуа Зухайр і інші.

Режисер — Каутер Бен Ханья.

"Почати з нуля!" (Cambio tutto)

У цьому італійському римейку чилійського фільму Una Mujer Sin Filtro розповідається про жінку, яка намагається позбутися від стресу і раптово перестає "фільтрувати" свою, що говорить.

У головних ролях: Валентина Лодовіні, Нері Маркор, Ліберо Де Риенцо, Діно Аббрешія, Андреа Пісані, Ніколя Ночелла, Флора Канто і інші.

Режисер — Гуїдо К’єза.

"Джим Пуговка і пірати "Чортова дюжина" (Jim Knopf und die Wilde 13)

Щоб захистити Медландію від нової загрози, Джим і Люк відправляються в небезпечну подорож. В їх пригоді може збутися і найзаповітніше бажання Джима: дізнатися правду про своє таємниче походження.

У головних ролях: Соломон Гордон, Хеннінг Баум, Као Ченьмінь, Хедда Ерлебах, Ліенн Есперансат, Аннета Фрир, Томас Фрич, Соня Герхардт, Іден Гоф і інші.

Режисер — Денніс Ганзель.

Раніше "Телеграф" розповідав про нові серіали жовтня, засновані на реальних подіях.