Картину Ван Гога показали впервые за десятилетия - она была украдена нацистами (фото)

В последний раз ее экспонировали широкой публике в 1905 году в Нидерландах.

Одна из картин Винсента Ван Гога — "Пшеничные стога", которую художник написал в 1888 году в Арле во Франции, выставлена на аукционе Christieʼs.

Об этом сообщает CNN.

Картину планируют продать за 30 млн долларов США ( в гривневом эквиваленте — 787млн).

Meules de blé ("Пшеничные поля" Ван Гога)

У этой картины непростая история — она в последний раз демонстрировалась на выставке в Амстердаме в 1905, затем несколько лет спустя оказалась в коллекции Макса Мейровски, который жил в Германии. Мейеровски сбежал из страны от преследований и картина через несколько рук оказалась у Мириам де Ротшильд. Она также сбежала из страны в начале второй мировой войны, а ее коллекцию разграбили нацисты. Картина была в нацистском музее "дегенеративного" искусства с 1941 года.

С 1978 она оказалась в частной коллекции в США у Эдварда Лохриджа Кокса. Именно его коллекцию распродает аукцион. Спор между владельцами до войны и после был улажен.

Ранее "Телеграф" писал про мастера из Великобритании, который делает миниатюры картин и скульптур. Они помещаются в игольное ушко.