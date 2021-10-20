Картину Ван Гога показали вперше за десятиліття — вона була вкрадена нацистами (фото)

В останній раз її експонували широкому загалу в 1905 році в Нідерландах.

Одна з картин Вінсента Ван Гога — "Пшеничні стоги", яку художник написав в 1888 році в Арлі у Франції, виставлена на аукціоні Christie’s.

Про це повідомляє CNN.

Картину планують продати за 30 млн доларів США (в гривневому еквіваленті — 787 млн).

Meules de blé ( "Пшеничні поля" Ван Гога)

У цієї картини непроста історія — вона в останній раз демонструвалася на виставці в Амстердамі в 1905, потім кілька років по тому опинилася в колекції Макса Мейровські, який жив в Німеччині. Мейровські втік з країни від переслідувань і картина через кілька рук опинилась у Міріам де Ротшильд. Вона також втекла з країни на початку другої світової війни, а її колекцію розграбували нацисти. Картина була в нацистському музеї "дегенеративного" мистецтва з 1941 року.

З 1978 вона опинилася в приватній колекції в США у Едварда Лохріджа Кокса. Саме його колекцію розпродає аукціон. Суперечка між власниками до війни і після була залагоджена.

Раніше "Телеграф" писав про майстра з Великобританії, який робить мініатюри картин і скульптур. Вони поміщаються в вушко голки.