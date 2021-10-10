Мікрокартіни, які поміщаються в вушко голки, продали за 3,2 млн грн (фото)

Розмір сторони картини — до 0,5 мм.

Копії відомих картин в мікроскопічному форматі авторства Девіда Ліндона викупив приватний колекціонер прямо перед початком виставки.

Про це повідомляє ВВС.

Колишній інженер, Девід Ліндон захопився створенням картин під мікроскопом в 2018. Це його перша персональна виставка. Всього він зробив шість мікрорепродукцій картин — "Зоряна ніч" і "Соняшники" Вінсента Ван Гога, "Крик" Едварда Мунка, "Дівчина з перловою сережкою" Яна Вермеєра, "Водяні лілії" Клода Моне і "Дівчинка з повітряною кулею" Бенксі.

"Крик" Мунка в вушку голки

Їх купили за більш ніж 90 тисяч фунтів стерлінгів, що еквівалентно 3,2 млн грн. Власник забере їх після закінчення виставки.

Крім картин, Ліндон створює і мініатюрні скульптури. На виставці в британському Уольверхемптоні покажуть шість таких робіт.

Фредді Меркьюрі в мініатюрі

Серед них — Спанч Боб і Еммі Уайнхаус. Свої роботи автор робить із пластику.

Раніше "Телеграф" писав про виставку картин української художниці в стилі графіки з елементами народного мистецтва, яку вона присвятила річниці Незалежності України.